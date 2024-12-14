Четырёхлетнего мальчика бросили на остановке в Рудном

Сообщается, что информация о найденном малыше появилась в социальных сетях. Горожане писали, что с собой у мальчика был пакет вещей, а в кармане была записка предположительно с данными его матери. Ребёнок сказал, что он из Степногорска, а зовут его Ынтымак.