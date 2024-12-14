По факту пожара в Башкирии, в котором погибли двое детей, прокуратура начала проверку

Трагедия произошла сегодня ночью на улице Южной в селе Аскарово в одноэтажном бревенчатом доме, в котором жила многодетная семья. В результате происшествия погибли девятилетний мальчик и десятилетняя девочка. Их тела обнаружили в чулане. Родители получили различные травмы, оба госпитализированы. Мужчина получил ожоги второй и третьей степени 30% тела, сейчас он в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Еще один трехлетний ребенок никак не пострадал.