По факту пожара в Башкирии, в котором погибли двое детей, прокуратура начала проверку

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту смертельного пожара в Абзелиловском районе. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Трагедия произошла сегодня ночью на улице Южной в селе Аскарово в одноэтажном бревенчатом доме, в котором жила многодетная семья. В результате происшествия погибли девятилетний мальчик и десятилетняя девочка. Их тела обнаружили в чулане. Родители получили различные травмы, оба госпитализированы. Мужчина получил ожоги второй и третьей степени 30% тела, сейчас он в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Еще один трехлетний ребенок никак не пострадал.
Для координации сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб на место ЧП выехал прокурор Абзелиловского района Виталий Архаткин.
В ходе проверки специалисты надзорного ведомства намерены дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и обеспечению требований пожарной безопасности.
— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует установление всех причин и обстоятельств случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту, — заявили в надзорном ведомстве.
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