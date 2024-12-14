Кондратьев: на Кубани уничтожили несколько беспилотников ВСУ

Российские военные ликвидировали несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над Краснодарским краем, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
Он уточнил, что беспилотники сбиты в ряде муниципалитетов. В частности, в станице Марьянской обломки одного из дронов упали на частный дом. Кондратьев подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.
«В нескольких муниципалитетах края этой ночью уничтожили беспилотники, киевский режим снова пытался атаковать гражданские объекты Кубани. В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна. Пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram.
Кондратьев добавил, что на месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины над Владимирской областью.