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Кондратьев: на Кубани уничтожили несколько беспилотников ВСУ

В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом.
Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над Краснодарским краем, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что беспилотники сбиты в ряде муниципалитетов. В частности, в станице Марьянской обломки одного из дронов упали на частный дом. Кондратьев подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.

«В нескольких муниципалитетах края этой ночью уничтожили беспилотники, киевский режим снова пытался атаковать гражданские объекты Кубани. В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна. Пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram.

Кондратьев добавил, что на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины над Владимирской областью.