После атаки БПЛА ВСУ в Орловской области загорелся объект инфраструктуры

«Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной над Орловской областью. В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов», — написал он в Telegram-канале.
Клычков уточнил, что оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий вражеской атаки, жертв и пострадавших нет.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.