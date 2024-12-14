Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атаки БПЛА ВСУ в Орловской области загорелся объект инфраструктуры

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В результате массированной атаки БПЛА на объекте инфраструктуры в Орловской области загорелось топливо, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Источник: © РИА Новости

«Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной над Орловской областью. В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов», — написал он в Telegram-канале.

Клычков уточнил, что оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий вражеской атаки, жертв и пострадавших нет.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

пожары