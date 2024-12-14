Клычков: под Орлом из-за массированной атаки дронов загорелось топливо

«Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной над Орловской областью. В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов. Оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий вражеской атаки. Жертв и пострадавших нет. Победа будет за нами!!!», — написал Клычков в Telegram.