Клычков: под Орлом из-за массированной атаки дронов загорелось топливо

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины совершили массированную атаку на Орловскую область, проинформировал глава региона Андрей Клычков.
Он заявил, что произошло возгорание топлива на одном из объектов инфраструктуры. Помимо этого, осколки беспилотников повредили ряда частных домов.
Губернатор подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.
«Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной над Орловской областью. В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов. Оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий вражеской атаки. Жертв и пострадавших нет. Победа будет за нами!!!», — написал Клычков в Telegram.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на Кубани уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. По его словам, в станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом.