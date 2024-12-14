МЧС: в Башкирии при пожаре в жилом доме погибли два ребенка

В Башкортостане, в селе Аскарово, произошёл пожар в доме многодетной семьи, в результате которого погибли два ребёнка.
Родители и ещё один ребёнок были госпитализированы, детали приводит МЧС России.
Пожар охватил площадь 45 квадратных метров, и был локализован, а затем полностью потушен. По данным ведомства, в огне погибла десятилетняя девочка и девятилетний мальчик, а родители и их трёхлетний ребёнок были госпитализированы с травмами.
Ранее стало известно, что в 2024 году в РФ число пожаров, связанных с использованием пиротехнических изделий, превысило сотню.