В Артёме задержали иностранца с поддельным патентом на работу

В Артеме был задержан и заключен под стражу иностранный гражданин. Выяснилось, иностранец находится на территории Российской Федерации незаконно. Также при проверке документов он предъявил патент на работу с признаками подделки.
Как сообщает телеграм-канал «Полиция Приморья», наряд ДПС обратил внимание на автомашину марки Toyota Prius, водитель которой двигался с грубым нарушением правил дорожного движения. Машина выехала на полосу, предназначенную для встречного движения. Авто было остановлено.
За рулем Toyota Prius находился 31-летний гражданин одной из республик Средней Азии. Нарушителя ПДД доставили в отдел МВД России по городу Артему для разбирательства.
Тут обнаружились дополнительные обстоятельства. Патент МВД России, выданный на работу в качестве подсобного рабочего, не соответствует требованиям, предъявленным к бланкам данной категории документов. Документ изготовлен способом цветной струйной печати.
В отношении фигуранта уголовного дела Артемовским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.