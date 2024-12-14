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Обвиняемого в контрабанде кокаина вернули из Колумбии в Москву

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Обвиняемого в контрабанде кокаина Рамиреза Муноза вернули из Колумбии в Москву под конвоем, сообщает Генпрокуратура России.

Источник: © РИА Новости

В мае 2016 года обвиняемый, по данным МВД РФ, вместе с сообщником организовали пересылку кокаина весом более 3,2 килограмма из Колумбии в Россию авиатранспортом. Наркотик был спрятан в двух почтовых отправлениях. В ноябре 2017 года фигурант был объявлен в международный розыск, а после задержан в Колумбии. Зарубежные партнеры, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, в итоге организовали процедуру экстрадиции разыскиваемого. Как сообщало МВД РФ 12 декабря, обвиняемого передали из Колумбии в Россию.

«Спустя восемь лет после побега из России, когда силовики раскрыли международную группу наркоторговцев, ее организатор вернулся в Москву под конвоем», — сообщает ГП РФ в своем Telegram-канале.