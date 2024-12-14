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20 человек эвакуировали из-за пожара в доме на Лазо в Хабаровске

В Хабаровске на Лазо произошел пожар в многоквартирном доме.

Источник: МЧС РФ

В Хабаровске на Лазо произошел пожар в многоквартирном доме. Эвакуировали 20 человек, в том числе четверых детей.

Как сообщили в МЧС по Хабаровскому краю, всего за прошедшие сутки произошло 12 пожаров, восемь из них жилом секторе. На Лазо вызов поступил в 20:15. Горел балкон в квартире, потов возгорание перекинулось на жилую комнату.

В подъезде было сильное задымление: по лестницам удалось эвакуировать 20 человек, в том числе четверых детей. На тушение ушло больше часа, огонь ликвидировали в 21:24.

Никто не пострадал. Дознаватели МЧС выясняют причины возгорания. Огонь в квартире повредил 10 квадратных метров.

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