20 человек эвакуировали из-за пожара в доме на Лазо в Хабаровске

Как сообщили в МЧС по Хабаровскому краю, всего за прошедшие сутки произошло 12 пожаров, восемь из них жилом секторе. На Лазо вызов поступил в 20:15. Горел балкон в квартире, потов возгорание перекинулось на жилую комнату.