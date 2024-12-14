В этом году жители Хабаровского края перевели аферистам миллиард рублей

— Ко мне пришёл молодой человек, назвал кодовое слово, и я сразу отдала ему деньги. Он сказал положить их в чёрный непрозрачный пакет. Когда он уходил, я спросила, когда мне вернут деньги, но он ответил, что через 40 минут. В назначенное время никто не пришёл, и я поняла, что меня обманули. Я позвонила в полицию, — рассказала жертва обмана.