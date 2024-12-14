В этом году жители Хабаровского края перевели аферистам миллиард рублей

Порядка одного миллиарда рублей перевели в уходящем году обманутые жители Хабаровского края дистанционным мошенникам. Такие печальные данные статистики приводит прокуратура региона. Примерно такую же сумму наши земляки отдали аферистам и в прошлом году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— С начала года жертвами киберпреступников стали 7 163 жителя Хабаровского края, в том числе 3 320 пострадали от действий телефонных мошенников. Только за последнюю неделю число таких случаев увеличилось на 47, — уточнили в надзорном ведомстве.
Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана и хищения денег. Их настойчивость приводит к тому, что люди становятся менее внимательными.
Так, например, недавно 75-летняя пенсионерка стала жертвой аферистов. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Под предлогом декларирования денег у неё похитили почти 750 тысяч рублей.
— В декабре этого года пожилой жительнице Хабаровска позвонил мнимый сотрудник силовых структур и сообщил, что она помогает переводить деньги террористам. Чтобы разобраться в ситуации, ей позвонил сотрудник другой государственной структуры, — говорится в сообщении. — Через полчаса с ней связался ещё один мошенник, но уже от имени сотрудника Росфинмониторинга. Он сказал, что нужно «декларировать» все деньги, которые она хранит дома.
Для этого к ней должен был прийти банковский служащий, назвать кодовое слово и забрать деньги в банк. После этого он должен был отметить их и вернуть обратно. В результате пенсионерка потеряла почти 750 тысяч рублей.
— Ко мне пришёл молодой человек, назвал кодовое слово, и я сразу отдала ему деньги. Он сказал положить их в чёрный непрозрачный пакет. Когда он уходил, я спросила, когда мне вернут деньги, но он ответил, что через 40 минут. В назначенное время никто не пришёл, и я поняла, что меня обманули. Я позвонила в полицию, — рассказала жертва обмана.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
В краевой прокуратуре в очередной раз напоминают, работники банков и органов правопорядка никогда не будут связываться с людьми через социальные сети и мессенджеры, предлагая им перевести деньги или совершить другие финансовые операции.