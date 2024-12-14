За неделю мошенники обманули жителей Красноярского края на 69 млн рублей

За последнюю неделю телефонные мошенники обманули 167 жителей Красноярского края на 69 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
С начала 2024 года жертвами телефонных мошенников стали 11 915 жителей Красноярского края, а причиненный ущерб составил 3,21 млрд рублей.
В прокуратуре Красноярского края призывают граждан быть бдительными. С каждым днем телефонные мошенники становятся все более изобретательными в своих попытках украсть деньги у россиян.
Ранее в ФСБ назвали фразы, которые указывают на телефонных мошенников.