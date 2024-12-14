Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю мошенники обманули жителей Красноярского края на 69 млн рублей

С начала 2024 года жертвами телефонных аферистов стали 11 915 жителей Красноярского края.

Источник: Freepik

За последнюю неделю телефонные мошенники обманули 167 жителей Красноярского края на 69 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

С начала 2024 года жертвами телефонных мошенников стали 11 915 жителей Красноярского края, а причиненный ущерб составил 3,21 млрд рублей.

В прокуратуре Красноярского края призывают граждан быть бдительными. С каждым днем телефонные мошенники становятся все более изобретательными в своих попытках украсть деньги у россиян.

Ранее в ФСБ назвали фразы, которые указывают на телефонных мошенников.