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Чужие деньги на свои нужды: покупка в магазине обернулась уголовным делом в Хабаровске

Уголовное дело завели на жителя Хабаровска за оплату чужой банковской картой.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Кировского района обнаружила списание больше 30 тысяч рублей со своей банковской карты. Деньги ушли на оплату покупок в магазинах. Полицейские задержали 37-летнего мужчину. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Мужчина нашел карту на улице и решил ею воспользоваться. Он купил себе товары в магазине. Раньше этот человек уже привлекался к ответственности за кражу и грабеж.

«Полицейские открыли уголовное дело по статье УК РФ “Кража”. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Правоохранители напоминают: найденную карту следует вернуть владельцу или передать в банк. Использование чужих средств может привести к уголовному наказанию.