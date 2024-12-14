Чужие деньги на свои нужды: покупка в магазине обернулась уголовным делом в Хабаровске

Жительница Кировского района обнаружила списание больше 30 тысяч рублей со своей банковской карты. Деньги ушли на оплату покупок в магазинах. Полицейские задержали 37-летнего мужчину. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мужчина нашел карту на улице и решил ею воспользоваться. Он купил себе товары в магазине. Раньше этот человек уже привлекался к ответственности за кражу и грабеж.
«Полицейские открыли уголовное дело по статье УК РФ “Кража”. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Правоохранители напоминают: найденную карту следует вернуть владельцу или передать в банк. Использование чужих средств может привести к уголовному наказанию.