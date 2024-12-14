В тройном ДТП пострадали четверо хабаровчан

Четыре человека серьёзно пострадали в ДТП, которое случилось этой ночью в Хабаровске. На одном из перекрёстков улице Павла Морозова столкнулись три легковых автомобиля. Предполагаемая виновница аварии с тяжёлыми травмами доставлена в больницу, пострадали ещё три человека в других машинах. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию Госавтоинспекции Хабаровска.
— По предварительной информации, 14 декабря 2024 года в 00:50 на перекрёстке улиц П. Л. Морозова и Бийской произошло столкновение трёх транспортных средств. Водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь по улице Индустриальной в сторону улицы Богачёва, проехала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с другой «Тойотой Короллой», которая выезжала на улицу П. Л. Морозова на разрешающий сигнал светофора, — рассказали в Госавтоинспекции. — После столкновения «Тойота Королла» выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Тойотой Приус». В результате ДТП пострадали четыре человека, их доставили в медицинское учреждение.
Этой же ночью на той же улице Павла Морозова другой автомобиль ушёл в занос, вылетел на обочину и перевернулся. Обошлось без пострадавших.
Инспекторы дорожного движения напоминают водителям, что на обледенелых от морозов трассах необходимо быть особенно осторожными: правильно выбирать скорость, соблюдать дистанцию и помнить о других правилах.