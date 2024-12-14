С начала года жертвами мошенников стали 7 163 жителя Хабаровского края

Мошенники каждый раз придумывают новые способы обмана и хищения денежных средств! Их настойчивость приводит к потере бдительности! На уловки аферистов попалась 75-летняя пенсионерка, под предлогом декларирования денежных средств у нее похитили почти 750 тыс. рублей. В декабре этого года пожилой жительнице г. Хабаровска позвонил лжесотрудник силовых служб России и рассказал, что она способствует переводам денег террористам. Чтобы разобраться в этой ситуации ей позвонит работник другой государственной структуры. Через полчаса с ней связался еще один мошенник, но уже от лица работника Росфинмониторинга, и рассказал, что нужно "задекларировать’все ее деньги, которые она хранит дома. Для этого к ней приедет банковский служащий на дом, назовет кодовое слово, заберет деньги в банк, отметит их и потом вернет обратно. Таким образом, пенсионерка из своего владения потеряла без малого 750 тыс. рублей.