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Иномарка переехала лежащую на дороге женщину под Новосибирском

Сибирячка скончалась на месте.

В Барабинске Новосибирской области 14 декабря произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 23-летняя сибирячка на Toyota Carina рано утром двигалась по улице Ульяновской. В какой-то момент она наехала на 38-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части. В темноте девушка не увидела человека, потому что на одежде пострадавшей не было световозвращающих элементов.

— В результате происшествия 38-летняя женщина-пешеход получила травмы, не совместимые с жизнью. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, — говорится в сообщении ГАИ.

Арина ВЛАСЕНКО.