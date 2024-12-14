Иномарка переехала лежащую на дороге женщину под Новосибирском

В Барабинске Новосибирской области 14 декабря произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 23-летняя сибирячка на Toyota Carina рано утром двигалась по улице Ульяновской. В какой-то момент она наехала на 38-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части. В темноте девушка не увидела человека, потому что на одежде пострадавшей не было световозвращающих элементов.
— В результате происшествия 38-летняя женщина-пешеход получила травмы, не совместимые с жизнью. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, — говорится в сообщении ГАИ.
Арина ВЛАСЕНКО.