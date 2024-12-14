В Сирии обнаружили крупную лабораторию по синтезу «наркотика джихада»

Действующее вещество каптагона — фенетиллин — был создан в Германии как более мягкая альтернатива амфетамину в 1960-х и использовался в лечебных целях, в последующем его запретили к производству как психотропное вещество. Каптагон распространился на Ближнем Востоке — поступали сообщения, что его могли принимать боевики — например те, кто участвовал в теракте в Израиле 7 октября прошлого года. США вводили санкции против различных лиц — сирийских и связанных с ливанской «Хезболлой», которых считали причастными к производству каптагона. Сирию считают ключевым государством, которое занималось его синтезом.