В Сирии обнаружили крупную лабораторию по синтезу «наркотика джихада»

В сирийском городе Дума, расположенном в северо-восточном пригороде Дамаска, была обнаружена крупная нарколаборатория, сообщает Reuters, чьи репортеры посетили ее вместе с представителями пришедшей к власти в Сирии оппозиции.
Повстанцы заявили, что нашли в лаборатории тысячи таблеток, на многих из которых был логотип в виде двойного полумесяца или слово Lexus: это знаки, обозначающее наркотик каптагон. Его также называют «кокаином для бедных» или «наркотиком джихада».
Действующее вещество каптагона — фенетиллин — был создан в Германии как более мягкая альтернатива амфетамину в 1960-х и использовался в лечебных целях, в последующем его запретили к производству как психотропное вещество. Каптагон распространился на Ближнем Востоке — поступали сообщения, что его могли принимать боевики — например те, кто участвовал в теракте в Израиле 7 октября прошлого года. США вводили санкции против различных лиц — сирийских и связанных с ливанской «Хезболлой», которых считали причастными к производству каптагона. Сирию считают ключевым государством, которое занималось его синтезом.
Таблетки были расфасованы в предметах мебели, среди фруктов,
декоративных камешков и других предметов. Они были сложены на поддонах.
«Они готовы к экспорту», — сказал один из бойцов, сопровождавших журналистов Reuters. Он же показал один из контейнеров, где были помещены таблетки.
В лаборатории также обнаружили пресс для таблеток и емкости с различными химикатами — хлороформом, йодидом калия, раствором формальдегида, раствором аммиака, уксусной и соляной кислотами и др. Согласно этикеткам, они были произведены в таких странах, как Великобритания, Китай, Индия, Оман, Саудовская Аравия и Ливан.
Повстанцы заявили, что эта нарколаборатория — не единственная, которая была обнаружена после падения режима Башара Асада. Reuters и Al Jazeera отмечают со ссылкой на экспертов, что торговля каптагоном могла приносить миллиардные доходы ему и его приближенным. The New York Times провела расследование и выяснила, что контроль над производством был у Четвертой бронетанковой дивизии сирийской армии — элитного подразделения, которым командовал младший брат президента Махер Асад.