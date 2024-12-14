Под Челябинском грузовик на большой скорости влетел в остановившиеся машины, снес их водителей

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Чебаркульского района.
Все произошло поздно вечером 13 декабря на 6-м километре дороги «Обход Чебаркуля».
Предварительно известно, что 35-летний водителя грузовика Shacman не выбрал безопасную скорость движения, совершил наезд на стоявшие на проезжей части автомобили «ЗиЛ» и «ГАЗ» и их водителей.
В результате 44-летний пешеход, водитель «ЗиЛа», скончался на месте, второй мужчина, он 1974 года рождения, экстренно доставлен в больницу.
Видеокомментарий командира отделения ДПС Госавтоинспекции МО МВД России «Чебаркульский» Анатолия Туманина.