Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Челябинском грузовик на большой скорости влетел в остановившиеся машины, снес их водителей

В Челябинской области грузовик на большой скорости влетел в остановившиеся машины, снес их водителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Чебаркульского района.

Все произошло поздно вечером 13 декабря на 6-м километре дороги «Обход Чебаркуля».

Предварительно известно, что 35-летний водителя грузовика Shacman не выбрал безопасную скорость движения, совершил наезд на стоявшие на проезжей части автомобили «ЗиЛ» и «ГАЗ» и их водителей.

В результате 44-летний пешеход, водитель «ЗиЛа», скончался на месте, второй мужчина, он 1974 года рождения, экстренно доставлен в больницу.

Видеокомментарий командира отделения ДПС Госавтоинспекции МО МВД России «Чебаркульский» Анатолия Туманина.