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В Башкирии при пожаре в частном доме погибли двое детей

Сегодня 14 декабря ночью произошел пожар в селе Аскарово Абзелиловского района — загорелся частный одноэтажный дом многодетной семьи.

Источник: Прокуратура Башкирии

Как рассказали в МЧС РБ, горение было локализовано на площади 45 кв. м силами пожарных и добровольцев. К сожалению, двое детей погибло — это 10-летняя девочка и ее 9-летний брат. Младший 3-летний ребенок не пострадал.

Глава семейства 1983 года рождения находится в реанимации с ожогами 2 и 3 степени, поражено 30% тела — состояние тяжелое. Его супруга 1993 года рождения, спасаясь из горящего дома, получила резаные раны предплечья и бедра.

Экспертная группа сейчас работает на месте возгорания, устанавливает причины пожара.

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