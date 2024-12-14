В Башкирии при пожаре в частном доме погибли двое детей

Как рассказали в МЧС РБ, горение было локализовано на площади 45 кв. м силами пожарных и добровольцев. К сожалению, двое детей погибло — это 10-летняя девочка и ее 9-летний брат. Младший 3-летний ребенок не пострадал.
Глава семейства 1983 года рождения находится в реанимации с ожогами 2 и 3 степени, поражено 30% тела — состояние тяжелое. Его супруга 1993 года рождения, спасаясь из горящего дома, получила резаные раны предплечья и бедра.
Экспертная группа сейчас работает на месте возгорания, устанавливает причины пожара.