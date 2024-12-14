Блиновский обжаловал решение о банкротстве жены

Основательница «Марафона желаний» находится в СИЗО, ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 906,6 млн руб., легализации преступных доходов в размере 716,7 млн руб. и неправомерном обороте средств платежей. Госпожа Блиновская признает вину только по первому пункту. В начале октября адвокат блогера сообщал, что госпожа Блиновская выплатила долг по НДФЛ в размере 320 млн 286 тыс. руб. Всего ей нужно выплатить 1 млрд 151 млн 722 тыс. руб.