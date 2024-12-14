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Блиновский обжаловал решение о банкротстве жены

Алексей Блиновский подал апелляционную жалобу в Арбитражный суд Москвы на решение о банкротстве жены Елены Блиновской. Суд признал блогера банкротом по ее собственному заявлению.

Источник: РИА "Новости"

Апелляция господина Блиновского поступила в суд первой инстанции 6 декабря, следует из картотеки дел. Жалоба будет передана в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Госпожа Блиновская подала заявление о банкротстве в конце мая. Суд признал ее банкротом в середине ноября.

Основательница «Марафона желаний» находится в СИЗО, ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 906,6 млн руб., легализации преступных доходов в размере 716,7 млн руб. и неправомерном обороте средств платежей. Госпожа Блиновская признает вину только по первому пункту. В начале октября адвокат блогера сообщал, что госпожа Блиновская выплатила долг по НДФЛ в размере 320 млн 286 тыс. руб. Всего ей нужно выплатить 1 млрд 151 млн 722 тыс. руб.