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Пожарные продолжают разбирать конструкции на сгоревшем складе в Новосибирске

Сотрудники МЧС проливают сгоревшие площади.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске пожарные продолжают устранять последствия пожара на складе на улице Тюменской. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники проливают и разбирают конструкции. Напомним, что огонь охватил около 5000 квадратных метров. Пострадавших в пожаре не было.

Напомним, что специалисты Роспотребнадзора проводили замеры воздуха в трех жилых точках неподалеку от места происшествия. Исследования показали, что в воздухе не зафиксировано превышения концентрации опасных веществ.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что известно к этому часу о пожаре на складе на улице Тюменской в Новосибирске: пожарные ликвидировали открытое горение.

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