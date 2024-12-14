Пожарные продолжают разбирать конструкции на сгоревшем складе в Новосибирске

В Новосибирске пожарные продолжают устранять последствия пожара на складе на улице Тюменской. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Как рассказали в ведомстве, сотрудники проливают и разбирают конструкции. Напомним, что огонь охватил около 5000 квадратных метров. Пострадавших в пожаре не было.
Напомним, что специалисты Роспотребнадзора проводили замеры воздуха в трех жилых точках неподалеку от места происшествия. Исследования показали, что в воздухе не зафиксировано превышения концентрации опасных веществ.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что известно к этому часу о пожаре на складе на улице Тюменской в Новосибирске: пожарные ликвидировали открытое горение.