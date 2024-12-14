На севере Казахстана задержана гражданка Узбекистана

«Как выяснилось, данная гражданка в августе 2023 года была выдворена из Казахстана по решению специализированного межрайонного суда города Астаны. Решение суда было принято в связи с нарушением миграционного законодательства. Однако гражданка Узбекистана не исполнила это решение и скрылась от органов внутренних дел, продолжая находиться на территории страны. В соответствии с действующим законодательством, Костанайским районным судом были санкционированы меры ограниченного передвижения в отношении иностранной гражданки на срок 30 суток», — сказано в сообщении.