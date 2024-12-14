На севере Казахстана задержана гражданка Узбекистана

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, в городе Тобыл Костанайской области задержали гражданку Узбекистана, которая нарушила решение суда о выдворении из страны. Сообщается, что женщину доставили в отдел полиции после того, как во время патрулирования у гражданки Узбекистана не обнаружили разрешения на временное проживание в Казахстане.
«Как выяснилось, данная гражданка в августе 2023 года была выдворена из Казахстана по решению специализированного межрайонного суда города Астаны. Решение суда было принято в связи с нарушением миграционного законодательства. Однако гражданка Узбекистана не исполнила это решение и скрылась от органов внутренних дел, продолжая находиться на территории страны. В соответствии с действующим законодательством, Костанайским районным судом были санкционированы меры ограниченного передвижения в отношении иностранной гражданки на срок 30 суток», — сказано в сообщении.
На данный момент женщина помещена в приемник-распределитель до исполнения решения суда. А сотрудники полиции в Астане возьмут на контроль ее выдворение за пределы Казахстана.