Апелляционная инстанция подтвердила штраф по делу о дискредитации ВС РФ Ивлеевой

Протокол за дискредитацию ВС РФ на блогера составили в январе за ее пост двухлетней давности. В нем Ивлеева выступала против проведения спецоперации по защите Донбасса. Постановление вынесено судом 25 апреля, блогеру назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Блогер не признала свою вину.