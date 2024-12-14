Апелляционная инстанция подтвердила штраф по делу о дискредитации ВС РФ Ивлеевой

«Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы Ивлеевой и утвердил решение суда первой инстанции о признании ее виновной в совершении административного правонарушения — дискредитации ВС РФ, за которое ранее блогеру был назначен штраф», — цитирует решение суда ТАСС.
Штраф был назначен по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан).
Причиной составления протокола в отношении блогера стал ее пост в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
Ранее, 28 ноября, суд отклонил апелляционную жалобу Ивлеевой по делу о дискредитации ВС РФ. Уточняется, что документ был зарегистрирован 3 октября.
Протокол за дискредитацию ВС РФ на блогера составили в январе за ее пост двухлетней давности. В нем Ивлеева выступала против проведения спецоперации по защите Донбасса. Постановление вынесено судом 25 апреля, блогеру назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Блогер не признала свою вину.
В декабре прошлого года общественный резонанс вызвала «голая» вечеринка блогера в клубе Mutabor в Москве. Ее посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники, жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов.