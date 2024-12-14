В Москве осудили полицейского, просившего 10 миллионов рублей

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в документах.
Мужчине вменялось покушение на мошенничество. Он принял заявление от потерпевшей, у которой похитили ювелирные изделия, а позже узнал, что у женщины есть состоятельный сожитель, и решил этим фактом воспользоваться.
Сотрудник правоохранительных органов сообщил паре, что благодаря своим связям за 10 миллионов рублей он сможет повлиять на решение о возбуждении дела на человека, якобы причастного к хищению ювелирных изделий.
На самом деле никаких связей у него не было, как и возможности на ситуацию повлиять, потому что все решения принимало руководство. Взяли правоохранителя-афериста с поличным, во время получения денег.
Свой поступок осуждённый объяснил состоянием здоровья отца, которому требовалась дорогая операция, которую могли провести в Израиле за 150 тысяч евро. Аферист неоднократно приносил извинения потерпевшему, пытался загладить ущерб, но тот отказался от возмещения, полагая его недостаточным.