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В Москве осудили полицейского, просившего 10 миллионов рублей

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сотрудник правоохранительных органов, просивший 10 миллионов рублей за возбуждение уголовного дела о хищении украшений стоимостью свыше 1 миллиона долларов, приговорен московским судом к сроку в 3,5 года, следует из судебных документов, которые есть у РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в документах.

Мужчине вменялось покушение на мошенничество. Он принял заявление от потерпевшей, у которой похитили ювелирные изделия, а позже узнал, что у женщины есть состоятельный сожитель, и решил этим фактом воспользоваться.

Сотрудник правоохранительных органов сообщил паре, что благодаря своим связям за 10 миллионов рублей он сможет повлиять на решение о возбуждении дела на человека, якобы причастного к хищению ювелирных изделий.

На самом деле никаких связей у него не было, как и возможности на ситуацию повлиять, потому что все решения принимало руководство. Взяли правоохранителя-афериста с поличным, во время получения денег.

Свой поступок осуждённый объяснил состоянием здоровья отца, которому требовалась дорогая операция, которую могли провести в Израиле за 150 тысяч евро. Аферист неоднократно приносил извинения потерпевшему, пытался загладить ущерб, но тот отказался от возмещения, полагая его недостаточным.