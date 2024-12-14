ФСБ около года вела наблюдение за бывшим рязанским губернатором

В 2007 году сменил уже мэра Калуги Акимова и победил на выборах градоначальника. В 2010 году Любимова назначили вице-губернатором, до 2015 года он руководил администрацией главы региона, затем избрался в облдуму по спискам «Единой России» и стал спикером заксобрания. В 2016 году был избран депутатом Госдумы, но проработал в нижней палате только год, в 2017 году был назначен президентом Владимиром Путиным врио губернатора Рязанской области, на выборах получил 80,16% голосов.