ФСБ около года вела наблюдение за бывшим рязанским губернатором

Бывший губернатор Рязанской области и экс-сенатор от региона Николай Любимов находился под наблюдением сотрудников ФСБ около года, рассказали РБК источники, знакомые с ходом расследования. Басманный суд Москвы арестовал Любимова 12 декабря через день после того как он по собственному желанию сложил полномочия сенатора.
Общая сумма взяток, которая указана в деле, — 250 млн. руб., сообщил «Коммерсант». По версии следствия, Любимов, будучи руководителем региона, получил взятку в виде денежных средств и имущества за «общее покровительство и попустительство по службе».
Любимова задержали следователи управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил второй. «Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ России», — знает один из них.
Задержан Любимов был 11 декабря, в кабинете следователя в здании Следственного комитета в Техническом переулке, там же, незадолго до ареста, он написал заявление о досрочном сложении сенаторских полномочий, рассказали источники РБК. Утром 11 декабря Любимов на своей странице во «Вконтакте» написал о сложении сенаторских полномочий, не объяснив причины.
«Уверен, что это [отставка] никогда не станет препятствием, если представится возможность быть полезным Рязанской области и вам, уважаемые рязанцы», — написал сенатор.
Как сенатор Любимов пользовался неприкосновенностью. Для привлечения его к уголовной ответственности потребовалось бы специальное представление от генерального прокурора и голосование по этому вопросу членами верхней палаты. В августе Совет Федерации лишил неприкосновенности представителя Тульской области Дмитрия Савельева. Арестован он был на выходе из зала заседаний. Ему предъявили обвинении в организации покушения на бизнес-партнера. В январе 2019 года на заседании с участием генпрокурора был задержан сенатор от КЧР Рауф Арашуков.
Один из собеседников РБК сообщил, что 12 декабря утром в квартирах Любимова в Калуге на улице Кирова и в Москве на Кутузовском проспекте прошли обыски. «Оперативники изъяли все электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу», — сообщил источник. Следствие продолжает устанавливать, какое имущество принадлежит Николаю Любимову и его ближайшим родственникам.
В ходе судебного заседания 12 декабря защита Любимова просила учесть его заслуги, в частности почетную грамоту от президента России Владимира Путина, состояние здоровья, а также намерение сотрудничать со следствием. Адвокат ходатайствовал о заключении Любимова под домашний арест. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца, поскольку бывший губернатор обвиняется в совершении тяжкого преступления, может скрыться и использовать свои связи в органах госвласти для оказания давления на следствие и суд.
В материалах уголовного дела говорится о трех эпизодах получения взяток. Источник РБК сообщил, что по одному из эпизодов Любимова подозревают в «покровительстве» при заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования в Рязанской области. Следствие проверяет по этому делу компании, занимавшиеся поставками оборудования в госучреждения региона.
По словам собеседника, в основу уголовного дела в отношении Любимова легли показания его бывшего заместителя Игоря Грекова и Ирины Петиной, представлявшую Рязанскую область в Совфеде в период с 2020 по 2022 год, а до этого на протяжении девяти лет занимавшую должность замминистра здравоохранения региона. Их задержали летом 2023 года по обвинению в получении взяток в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2018—2021 годах Греков получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении госконтрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений региона. Петину обвинили в таком же преступлении. Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 год, а также в 2020 году она получила взятки на общую сумму более 57,5 млн. руб.
Чем известен Николай Любимов
Николаю Любимову 53 года. В 1993 году он окончил Калужский педагогический институт по специальности учитель истории. Затем несколько лет проработал в своем вузе. После чего работал в областной администрации, возглавлял «Калужскую ипотечную корпорацию». В 2004 году сменил Максима Акимова на посту министра экономики области в администрации Анатолия Артамонова.
В 2007 году сменил уже мэра Калуги Акимова и победил на выборах градоначальника. В 2010 году Любимова назначили вице-губернатором, до 2015 года он руководил администрацией главы региона, затем избрался в облдуму по спискам «Единой России» и стал спикером заксобрания. В 2016 году был избран депутатом Госдумы, но проработал в нижней палате только год, в 2017 году был назначен президентом Владимиром Путиным врио губернатора Рязанской области, на выборах получил 80,16% голосов.
После ухода с поста губернатора Любимов продолжил работу в должности секретаря рязанского регионального отделения «Единой России», входил в Высший совет партии. На следующий день после ареста членство Любимова в партии было приостановлено.
В сентябре 2022 года он стал сенатором. 10 октября 2023 года его избрали заместителем председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.
С 2007 года Любимов был учредителем Калужской региональной федерации пулевой и стендовой стрельбы, а также учредителем дачного некоммерческого партнерства «Лесное», зарегистрированного в Калужской области. В июле 2022 года занял пост вице-президента корпорации «Синергия».