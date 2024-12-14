Иномарка сбила 8-летнего ребенка на пешеходном переходе в омских Нефтяниках

В пятницу, 13 декабря, «Тойота» сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе на перекрестке улиц Химиков и Магистральной в омских Нефтяниках. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Омской области.
Авария произошла в районе дома № 34 на улице Химиков около 18:30. По предварительной версии, 59-летний водитель «Тойоты» сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре» на красный.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Ранее мы сообщали, что в Омской области водитель автобуса поставил жизни нескольких детей под угрозу, решившись пойти на обгон.