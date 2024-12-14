Челябинский наркоконтроль изъял у двоих иностранцев 14 свертков героина

При личном досмотре у одного из мужчин изъято 14 свертков будущих наркозакладок общей массой более 5,5 грамма.
Полицейским удалось определить место еще шести наркотайников с дозами наркотика общим весом более 2 граммов, подготовленных соучастниками и ожидавших наркозависимых.
Установлено, что задержанные были курьерами одного из незаконных интернет-магазинов и не имели на территории России легального источника доходов, при этом один из иностранных граждан находился на территории РФ с нарушением режима пребывания.
Изъятый наркотик планировался к сбыту при помощи интернет-ресурсов, а при обыске в квартирах подозреваемых обнаружены весы и упаковка.
За покушение на сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 4 статьи 228.1 УК РФ. После отбытия многолетнего наказания граждане Средней Азии будут депортированы в родную страну.
Полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы и установление иных участников преступного интернет-магазина.