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Челябинский наркоконтроль изъял у двоих иностранцев 14 свертков героина

В Челябинске полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двоих граждан Средней Азии 21 года и 28 лет, причастных к сбыту наркотических средств.

Источник: РИА "Новости"

При личном досмотре у одного из мужчин изъято 14 свертков будущих наркозакладок общей массой более 5,5 грамма.

Полицейским удалось определить место еще шести наркотайников с дозами наркотика общим весом более 2 граммов, подготовленных соучастниками и ожидавших наркозависимых.

Установлено, что задержанные были курьерами одного из незаконных интернет-магазинов и не имели на территории России легального источника доходов, при этом один из иностранных граждан находился на территории РФ с нарушением режима пребывания.

Изъятый наркотик планировался к сбыту при помощи интернет-ресурсов, а при обыске в квартирах подозреваемых обнаружены весы и упаковка.

За покушение на сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 4 статьи 228.1 УК РФ. После отбытия многолетнего наказания граждане Средней Азии будут депортированы в родную страну.

Полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы и установление иных участников преступного интернет-магазина.