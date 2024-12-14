Россиянин с инсультом два часа полз до телефона, чтобы позвонить жене

54-летний житель Казани проснулся утром и понял, что не может встать — левая сторона тела его не слушалась. Мужчина упал с кровати и два часа полз к телефону, чтобы позвонить жене. По нелепой случайности супруга россиянина пропустила звонок, скорую помощь ему сумел вызвать брат. Пострадавшего госпитализировали, выяснилось, что у него произошел инсульт.