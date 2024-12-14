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Россиянин с инсультом два часа полз до телефона, чтобы позвонить жене

Медики республиканской клинической больницы Татарстана спасли мужчину с инсультом, который два часа не мог получить помощь, потому что оказался дома один. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Источник: РИА "Новости"

54-летний житель Казани проснулся утром и понял, что не может встать — левая сторона тела его не слушалась. Мужчина упал с кровати и два часа полз к телефону, чтобы позвонить жене. По нелепой случайности супруга россиянина пропустила звонок, скорую помощь ему сумел вызвать брат. Пострадавшего госпитализировали, выяснилось, что у него произошел инсульт.

Врачи успели применить тромболитическую терапию, которая позволила растворить тромб и улучшить кровообращение.

Спустя три недели лечения пациент встал на ноги, а в начале декабря был выписан на амбулаторное лечение.

медицина
здоровье