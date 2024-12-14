Лидер группы «Звери» подал в суд на министра культуры Тверской области

В иске указано, что формулировка «неоднозначность позиции» не является юридическим обоснованием, к тому же, Рома Зверь ездил в зону СВО, где выступал для наших бойцов. В итоге музыкант подал иск против Глинки и Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, в котором потребовал признать незаконным решение об отмене выступления, опровергнуть слова о «неоднозначности позиции» певца и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов.