Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер группы «Звери» подал в суд на министра культуры Тверской области

Лидер группы «Звери» подал в суд на министра культуры Тверской области и Комитет по физической культуре и спорту региона из-за отмены ноябрьского концерта. Музыкант считает, что чиновники опорочили его честь и создали проблемы для коллектива.

Источник: Телеграм-канал Shot

По информации SHOT, Роман Билык (он же Рома Зверь) подал иск в Арбитражный суд Тверской области. 13 ноября группа «Звери» должна была выступить в тверском спорткомплексе «Юбилейный», однако концерт отменили. Позднее выяснилось, что поводом стала «неоднозначная позиция артиста», о чём заявляла министр культуры Тверской области Ксения Глинка.

В иске указано, что формулировка «неоднозначность позиции» не является юридическим обоснованием, к тому же, Рома Зверь ездил в зону СВО, где выступал для наших бойцов. В итоге музыкант подал иск против Глинки и Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, в котором потребовал признать незаконным решение об отмене выступления, опровергнуть слова о «неоднозначности позиции» певца и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов.

музыка