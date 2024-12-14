В центре Челябинска 14 многоквартирных домов остались без воды из-за аварии

Для определения повреждения на водоводе в районе улицы Смирных, 11 временно ограничено водоснабжение по Смирных, 1, 1-А, 3, 5, 7, 11, 13, 13-А, 15, 15-А, 17, 18, 20 и Татьяничевой, 3.