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В центре Челябинска 14 многоквартирных домов остались без воды из-за аварии

В центре Челябинска 14 многоквартирных домов остались без воды из-за аварии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Для определения повреждения на водоводе в районе улицы Смирных, 11 временно ограничено водоснабжение по Смирных, 1, 1-А, 3, 5, 7, 11, 13, 13-А, 15, 15-А, 17, 18, 20 и Татьяничевой, 3.

Жителей просят отнестись с пониманием к возникшим трудностям.

ЖКХ