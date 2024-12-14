В Забайкалье пять человек отравились готовыми блинами

Ранее, 8 декабря, жительница Ломоносова (входит в состав Санкт-Петербурга) отравилась неизвестным газом после использования освежителя воздуха. Девушка уточнила, что заказала освежитель в службе доставки. После использования ей стало плохо. По ее словам, у нее пропало обоняние, пересохла слизистая, появилось першение, кашель, жжение в носоглотке и кружилась голова. Девушке понадобилась помощь медиков, которые и диагностировали у нее отравление.