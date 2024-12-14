В Забайкалье пять человек отравились готовыми блинами

«На территории пгт. Новая Чара Каларского муниципального округа зарегистрировано инфекционное заболевание с симптомами острых кишечных инфекций у 5 человек. В ходе проведенного эпидемиологического расследования и анализа анамнеза установлено, что блинчики были приобретены у частного изготовителя», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Уточняется, что после исследования продукции в ней был обнаружен золотистый стафилококк.
Жителям также напомнили, что не стоит покупать готовую еду с рук, поскольку при ее изготовлении могут быть нарушены санитарно-эпидемиологические требования.
Расследование продолжается.
Ранее, 8 декабря, жительница Ломоносова (входит в состав Санкт-Петербурга) отравилась неизвестным газом после использования освежителя воздуха. Девушка уточнила, что заказала освежитель в службе доставки. После использования ей стало плохо. По ее словам, у нее пропало обоняние, пересохла слизистая, появилось першение, кашель, жжение в носоглотке и кружилась голова. Девушке понадобилась помощь медиков, которые и диагностировали у нее отравление.