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В Забайкалье пять человек отравились готовыми блинами

В Забайкалье у пяти человек выявили симптомы острой кишечной инфекции после употребления в пищу готовой продукции, а именно блинов, фаршированных печенью. Об этом 14 декабря сообщило областное управление Роспотребнадзора.

Источник: AP 2024

«На территории пгт. Новая Чара Каларского муниципального округа зарегистрировано инфекционное заболевание с симптомами острых кишечных инфекций у 5 человек. В ходе проведенного эпидемиологического расследования и анализа анамнеза установлено, что блинчики были приобретены у частного изготовителя», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что после исследования продукции в ней был обнаружен золотистый стафилококк.

Жителям также напомнили, что не стоит покупать готовую еду с рук, поскольку при ее изготовлении могут быть нарушены санитарно-эпидемиологические требования.

Расследование продолжается.

Ранее, 8 декабря, жительница Ломоносова (входит в состав Санкт-Петербурга) отравилась неизвестным газом после использования освежителя воздуха. Девушка уточнила, что заказала освежитель в службе доставки. После использования ей стало плохо. По ее словам, у нее пропало обоняние, пересохла слизистая, появилось першение, кашель, жжение в носоглотке и кружилась голова. Девушке понадобилась помощь медиков, которые и диагностировали у нее отравление.

здоровье