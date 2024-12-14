В массовой аварии под Самарой 14 декабря два человека погибли и два пострадали

Утром 14 декабря под Самарой произошла жесткая авария. В Кинельском районе столкнулись две легковушки и грузовик. Один из легковых автомобилей после столкновения загорелся.
— Два человека погибли, две травмированы, — рассказали о последствиях аварии в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Известно, что погибли и пострадали люди, которые находились в легковых машинах, в большегрузе никто не пострадал. Спасательные работы проводили сотрудники пожарно-спасательных отрядов № 34 и № 36 и ПСС Самарской области. Также на месте аварии работали медики и полицейские. В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются.