В массовой аварии под Самарой 14 декабря два человека погибли и два пострадали

Известно, что погибли и пострадали люди, которые находились в легковых машинах, в большегрузе никто не пострадал. Спасательные работы проводили сотрудники пожарно-спасательных отрядов № 34 и № 36 и ПСС Самарской области. Также на месте аварии работали медики и полицейские. В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются.