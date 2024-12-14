На трассе Екатеринбург — Пермь столкнулись два грузовика

В Свердловской области 14 декабря в 4.25 на 172-м километре дороги Пермь — Екатеринбург столкнулись две грузовые машины. Об этом сообщает ГИБДД.
По предварительным данным, 54-летний водитель «Фусо Кантер» выехал на встречную полосу, когда ехал со стороны Екатеринбурга. И там столкнулся с «КамАзом».
45-летний водитель последнего получил травмы. В отношении водителя «Фусо» ГИБДД вынесла определение об административном правонарушении за нарушение режима труда и отдыха. По факту аварии проводится проверка.