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На трассе Екатеринбург — Пермь столкнулись два грузовика

Один водитель получил травмы.

Источник: Управление ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области 14 декабря в 4.25 на 172-м километре дороги Пермь — Екатеринбург столкнулись две грузовые машины. Об этом сообщает ГИБДД.

По предварительным данным, 54-летний водитель «Фусо Кантер» выехал на встречную полосу, когда ехал со стороны Екатеринбурга. И там столкнулся с «КамАзом».

45-летний водитель последнего получил травмы. В отношении водителя «Фусо» ГИБДД вынесла определение об административном правонарушении за нарушение режима труда и отдыха. По факту аварии проводится проверка.