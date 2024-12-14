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В авиакомпании «Азимут» внепланово проверили летную годность самолетов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Специалисты внепланово проверили летную годность самолетов авиакомпании «Азимут», сертификацию и соответствие воздушных судов критериям безопасности после ЧП в Анталье, сообщили РИА Новости в авиаотрасли.

Источник: © РИА Новости

«Специалисты Ространснадзора и Росавиации в рамках внеплановой проверки проверили летную годность самолетов, сертификацию, а также соответствие воздушных судов критериям безопасности», — сказал собеседник агентства.

Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100−95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СКРоссии РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве.

В авиакомпании заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.