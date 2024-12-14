В авиакомпании «Азимут» внепланово проверили летную годность самолетов

Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100−95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СКРоссии РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве.