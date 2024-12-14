В Дагестане энергетики перешли на особый режим работы

«В связи с резким ухудшением погоды на территории Республики Дагестан (снегопад, ветер с порывами до 25 м/c) в филиале “Россети Северный Кавказ” — “Дагэнерго” 14 декабря введен особый режим работы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для устранения нарушений привлечены более 270 специалистов. «Для устранения технологических нарушений, вызванных стихией, привлечены 92 бригады “Дагэнерго”: 276 специалистов и 92 единицы спецтехники. Энергетики “Дагэнерго” находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти и муниципалитетов. Ведется непрерывный мониторинг обстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов», — добавили в пресс-службе.