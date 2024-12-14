Трое детей погибли при пожаре в Калужской области

«В Кирове пламя охватило жилой дом на 60 квадратах. Огнеборцы МЧС России при тушении обнаружили тела мальчиков 16, 17 лет и девочки пяти лет. Причину и обстоятельства трагедии устанавливают дознаватели ведомства», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что возгорание произошло, когда взрослых не было дома. Пожар потушили 15 специалистов МЧС РФ, использовавших шесть единиц техники.
Прокуратура региона сообщила, что прокурор Калужской области Константин Жиляков взял на личный контроль проверку, которую инициировали после гибели детей.
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