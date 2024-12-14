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Дом на три квартиры, гараж и четыре постройки одновременно вспыхнули под Омском

Крупный пожар произошел в селе Седельников в ночью на субботу.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 14 декабря, в Седельников загорелся трехквартирный дом и хозпостройки поблизости, в том числе гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

К моменту прибытия пожарных, пламенем были охвачены жилой дом, гараж, два навеса и два сарая на общей площади 369 кв.м.

На месте работали 10 спасателей и три единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 03:35. В результате пожара никто не пострадал.

Пожар произошел из-за неправильного устройства и эксплуатации печи, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Исилькуле ночью 12 декабря сгорел дотла гараж. С огнем боролись шесть пожарных.