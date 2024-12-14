В Казахстане задержали группу людей по делу о хищении электрокабелей

Центр Астаны вечером в пятницу остался без света на несколько часов из-за хищения кабелей.
«По факту хищения электрокабеля была задержана преступная группа из четырех человек. Установлено, что злоумышленники проникали в подземные колодцы через канализационные люки и совершали хищения в ночное время. В ходе обыска по месту сбыта обнаружено семь мешков очищенной медной кабельной продукции и три радиостанции», — говорится в сообщении полицейского ведомства Астаны.
Сообщается, что у скупщика также изъяты электронные и механические весы. В полиции добавили, что доказана причастность группировки к пяти фактам кражи, в том числе к хищению медных шин из трансформаторной подстанций. В настоящее время все участники находятся под стражей, возбуждено уголовное дело, проводится следствие, заключили в полиции.
Электросетевая компания «Астана РЭК» сообщила в пятницу, что причиной инцидента стало хищение кабельных линий. Для устранения повреждения были задействованы сначала четыре, затем восемь оперативно-выездных ремонтных бригад.
В результате технологического нарушения на ограничении находились три распределительных пункта, обеспечивающие электроснабжение 11 жилых комплексов и двух административных зданий. Частичное отключение электричества произошло в непосредственной близости от зданий министерств, правительства, парламента Казахстана и резиденции президента республики.