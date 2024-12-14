В Казахстане задержали группу людей по делу о хищении электрокабелей

Сообщается, что у скупщика также изъяты электронные и механические весы. В полиции добавили, что доказана причастность группировки к пяти фактам кражи, в том числе к хищению медных шин из трансформаторной подстанций. В настоящее время все участники находятся под стражей, возбуждено уголовное дело, проводится следствие, заключили в полиции.