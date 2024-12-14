В Волгоградской области прохожий спас четырех школьников, провалившихся под лед

Свидетелем происшествия стал молодой человек, который бросился им на помощь и вытащил из водоема. Вместе с другими очевидцами спаситель отнес ребят в помещение расположенного рядом магазина, после чего сообщил о произошедшем в экстренные службы. Школьники госпитализированы, подробности о их состоянии неизвестны.