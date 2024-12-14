В Таиланде при взрыве бомбы на фестивале погибли четыре человека

Глава парламента района Мае Сот, подполковник Супакорн Пипат Пимпа сообщил, что по этому делу арестованы двое каренских подростков (карены — группа народов, обитающих в том числе на северо-западе Таиланда, известны в частности как «племя длинношеих женщин»). Арестованным 16 и 17 лет, один из них признал себя виновным, а другого должны были опознать очевидцы, прежде чем его арестовали.