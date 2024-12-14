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17-летняя пассажирка автомобиля Toyota Avensis пострадала под Саянском

Иномарка врезалась в фонарный столб.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

ДТП произошло на седьмом километре трассы «подъезд к городу Саянск» в Зиминском районе. Ночью 14 декабря автомобиль Toyota Avensis врезался в фонарный столб. По предварительным данным, 20-летний водитель по пути в город Зима не справился с управлением из-за неверно выбранной скорости.

— В результате случившегося 17-летняя девушка получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение. Водитель не пострадал, — сообщают в полиции и прокуратуре Иркутской области.

Правоохранительными органами проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.