17-летняя пассажирка автомобиля Toyota Avensis пострадала под Саянском

ДТП произошло на седьмом километре трассы «подъезд к городу Саянск» в Зиминском районе. Ночью 14 декабря автомобиль Toyota Avensis врезался в фонарный столб. По предварительным данным, 20-летний водитель по пути в город Зима не справился с управлением из-за неверно выбранной скорости.