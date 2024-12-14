Субботин о пожаре в Витебске: люди сами пытались выбраться и разбивали окна

Крупный пожар в ТЦ «Беларусь» в центре Витебска тушили несколько часов, были эвакуированы более 200 человек. По данным МЧС, площадь пожара в Витебске составила 2 тысячи квадратных метров, на его ликвидации были задействованы более 20 единиц техники и 90 работников МЧС.