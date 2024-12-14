Субботин о пожаре в Витебске: люди сами пытались выбраться и разбивали окна

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Тушение пожара в торговом центре «Беларусь» в Витебске осложнялось горением большого количества деревянных конструкций и пластика, заявил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.
«Пострадавших уже 16, это легкие формы, (…) два человека “тяжелых” за счет отравления угарным газом и дымом», — сказал Субботин.
Видеокомментарий Субботина, который рассказал о состоянии пострадавших, опубликовал Telegram-канал «Здравоохранение Витебщины».
«Очень много порезов, когда люди сами пытались выбраться и разбивали окно. В легкой форме все», — отметил председатель облисполкома.
По его словам, два пожарных пострадали, но их жизни ничего не угрожает, поэтому скоро специалисты смогут вернуться домой. Субботин отметил, что тушение осложнялось за счет горения деревянных конструкций и пластика.
«Приблизительно к ночи пожар был затушен, но осложнялось тушение пожара тем, что в ТЦ много деревянных конструкций, очень много пластика», — сказал Субботин.
Крупный пожар в ТЦ «Беларусь» в центре Витебска тушили несколько часов, были эвакуированы более 200 человек. По данным МЧС, площадь пожара в Витебске составила 2 тысячи квадратных метров, на его ликвидации были задействованы более 20 единиц техники и 90 работников МЧС.