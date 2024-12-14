В Башкирии пьяный дебошир напал на полицейского

В Мелеузе участковые прибыли по вызову женщины, которая просила утихомирить партнёра, который в нетрезвом состоянии устроил сцены ревности и «конфисковал» её телефон. Когда полицейский потребовал вернуть телефон владелице, домашний буян и вышел из себя. В итоге на него пришлось надеть наручники и увезти в отделение, а по пути задержанный продолжал сыпать оскорблениями.