В Башкирии пьяный дебошир напал на полицейского

В Мелеузе участковые прибыли по вызову женщины, которая просила утихомирить партнёра, который в нетрезвом состоянии устроил сцены ревности и «конфисковал» её телефон. Когда полицейский потребовал вернуть телефон владелице, домашний буян и вышел из себя. В итоге на него пришлось надеть наручники и увезти в отделение, а по пути задержанный продолжал сыпать оскорблениями.
Суд признал его виновным в применении насилия и оскорблении представителя власти, и приговорил к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы. Также он обязан компенсировать полицейским моральный вред. Заодно от пьющего ревнивца отдохнёт его партнёрша.