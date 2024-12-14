Гараж и баня загорелись из-за теплого пола в Алзамае

Теплый пол загорелся в гараже на улице Октябрьской в городе Алзамай. Все произошло ночью. К счастью, все члены семьи, которая в этот момент находилась дома, проснулись и успели вызвать пожарных. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.