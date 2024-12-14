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Гараж и баня загорелись из-за теплого пола в Алзамае

К счастью, никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Теплый пол загорелся в гараже на улице Октябрьской в городе Алзамай. Все произошло ночью. К счастью, все члены семьи, которая в этот момент находилась дома, проснулись и успели вызвать пожарных. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Огонь успел перекинуться на баню и распространиться на площади 110 квадратов. На место случившегося выезжали четыре спасателя на двух машинах МЧС.

Важно! Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не перегружайте электросеть. Замените ветхую электропроводку. Доверяйте ремонт исключительно специалистам.