Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в магазине под Анапой

До этого торговый центр «Аструм» в Салавате в Башкирии частично обрушился из-за пожара, спасатели локализовали огонь на площади 2,5 тыс. кв. метров. Изначально площадь возгорания составляла всего 50 кв. метров. Из здания были эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. В МЧС сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.