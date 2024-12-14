Пять лет за смерть двоих детей получил водитель в Актау

АСТАНА, 13 дек — Sputnik. В Актау осужден водитель, насмерть сбивший двоих детей.
Об итогах судебного разбирательства сообщило региональное издание Lada.kz. В сентябре этого водитель Toyota Camry года на пешеходном переходе в районе Автодрома сбил двух девочек 2008 и 2022 годов рождения. Позже дети скончались в реанимации.
Водитель полностью признал свою вину. Но попросил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы, так как сам воспитывает двух малолетних детей.
Потерпевшая сторона просила назначить самое строгое наказание. Прокурор потребовал пять лет лишения свободы с лишением водительских прав на семь лет.
Суд учел раскаяние подсудимого и наличие у него собственных детишек и, признав его виновным в «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (статья 345, часть 4 Уголовного Кодекса), приговорил его к пяти годам лишения свободы с лишение прав управления транспортом на семь лет.
Мужчину также обязали компенсировать моральный ущерб семьям погибших. Суд установил его в размере 10 миллионов тенге каждой семье и материальный ущерб — около 2 миллионов тенге.