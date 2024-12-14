Пять лет за смерть двоих детей получил водитель в Актау

Суд учел раскаяние подсудимого и наличие у него собственных детишек и, признав его виновным в «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (статья 345, часть 4 Уголовного Кодекса), приговорил его к пяти годам лишения свободы с лишение прав управления транспортом на семь лет.