В Москве уборщица украла из квартир клиентов 250 тыс. рублей и мужские носки

До этого сообщалось, что жительницу Тюмени подозревают в хищении шубы и золотых украшений у женщины-инвалида. Правоохранители выяснили, что вещи вынесла домработница, которая помогала пенсионерке по дому. Злоумышленница систематически снимала драгоценности с беспомощной россиянки и продавала или сдавала их в комиссионный магазин.