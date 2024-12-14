Беременная россиянка хотела напугать мужа и выпала из окна

По данным источника, мужчина хотел пойти на встречу с друзьями, однако супруга его не отпускала. Она закрыла дверь на ключ и подошла к подоконнику, но оступилась, разбила окно и упала в него. Супруг прыгнул за ней. В результате девушка получила серьезные травмы, а ее муж — переломы рук.