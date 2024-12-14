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Около 20 машин столкнулись на трассе М-4 в Домодедове

Около 20 автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Домодедове. Об этом стало известно в субботу, 14 декабря.

Движение по направлению в Москву было затруднено. Подробности аварии уточняются, передает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Вечером 12 декабря автомобиль BMW врезался в автобус возле Кремля, водитель легкового автомобиля сгорел заживо. Прибывшие медики констатировали смерть ее водителя. Всего в ДТП пострадали четыре человека.

До этого два автомобиля «газель» попали в ДТП на 91-м километре трассы А-104 в подмосковном Дмитрове. В результате происшествия один из автомобилей съехал в кювет, а другой перевернулся и загорелся.