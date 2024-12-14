Кокаинового барона под конвоем привезли в Москву после 8 лет в бегах

Напомним, что доставку кокаина из Колумбии в Россию Муноз со своими сообщниками организовал ещё в мае 2016 года. Общий вес вещества, который спрятали в двух посылка и перевезли самолётом, составил более 3,2 килограмма. В ноябре 2017 года контрабандиста объявили в международный розыск. В итоге его задержали на территории Республики Колумбия. Зарубежные партнёры смогли организовать процедуру экстрадиции. Карлоса Мунозу привезли из столицы латиноамериканского государства Боготы. Самолёт наркоторговца вылетел из страны 13 декабря.