Кокаинового барона под конвоем привезли в Москву после 8 лет в бегах

«Спустя восемь лет после побега из России, когда силовики раскрыли международную группу наркоторговцев, её организатор вернулся в Москву под конвоем», — сообщили в ведомстве.
Колумбия впервые выдала России своего гражданина для привлечения к уголовной ответственности. Задержанного обвиняют в контрабанде кокаина из Латинской Америки в Москву. Генпрокуратура назвала его организатором международной группы наркоторговцев.
Напомним, что доставку кокаина из Колумбии в Россию Муноз со своими сообщниками организовал ещё в мае 2016 года. Общий вес вещества, который спрятали в двух посылка и перевезли самолётом, составил более 3,2 килограмма. В ноябре 2017 года контрабандиста объявили в международный розыск. В итоге его задержали на территории Республики Колумбия. Зарубежные партнёры смогли организовать процедуру экстрадиции. Карлоса Мунозу привезли из столицы латиноамериканского государства Боготы. Самолёт наркоторговца вылетел из страны 13 декабря.