Житель Зимы выплатит 15 тысяч рублей девочке, укушенной его собакой

Прокуратура защитила права школьницы из Зимы. В начале мая текущего года 13-летняя девочка каталась на велосипеде в микрорайоне Ангарском, когда на нее набросилась соседская собака.
Хозяин намеренно выгуливал животное без намордника и поводка, но выплатить компенсацию семье пострадавшей отказался. Подростку был причинён лёгкий вред здоровью. В связи с этим сотрудники прокуратуры направила в суд иск на имя 45-летнего владельца агрессивного пса.
Зиминский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме. Теперь мужчина обязан передать родителям девочки 15 тысяч рублей. Это проконтролируют правоохранители.