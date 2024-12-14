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Житель Зимы выплатит 15 тысяч рублей девочке, укушенной его собакой

Ранее мужчина отказывался выплачивать семье школьницы компенсацию.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура защитила права школьницы из Зимы. В начале мая текущего года 13-летняя девочка каталась на велосипеде в микрорайоне Ангарском, когда на нее набросилась соседская собака.

Хозяин намеренно выгуливал животное без намордника и поводка, но выплатить компенсацию семье пострадавшей отказался. Подростку был причинён лёгкий вред здоровью. В связи с этим сотрудники прокуратуры направила в суд иск на имя 45-летнего владельца агрессивного пса.

Зиминский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме. Теперь мужчина обязан передать родителям девочки 15 тысяч рублей. Это проконтролируют правоохранители.

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